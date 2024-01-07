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РАО подало иск более чем на полмиллиона к клубу “Мутабор”

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РАО подало иск более чем на полмиллиона к клубу "Мутабор"

Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу “Мутабор” (юрлицо ООО “Арт Центр”), где проходила скандальная “голая” вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 28 декабря, однако к рассмотрению иск пока не принят. РАО хочет взыскать с клуба “Мутабор” 537 тысяч рублей. При этом основания требований в материалах суда не указаны.

Российское авторское общество управляет правами авторов на коллективной основе. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений авторов или в связи с нарушениями договоров.

Ранее РАО уже взыскало с ООО “Арт Центр” более 487 тысяч рублей, добавляет РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что суд оштрафовал Ивлееву за проведение “голой” вечеринки.

Взято отсюда.

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