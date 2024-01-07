РАО предъявило иск к клубу “Мутабор”, где прошла “голая вечеринка”

Вечеринка в клубе “Мутабор”, организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото

Российское авторское общество (РАО) просит арбитражный суд Москвы взыскать 537 тысяч рублей с ночного клуба “Мутабор” (юрлицо ООО “Арт Центр”), где проходила скандальная “голая вечеринка”, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск РАО поступил в суд 28 декабря, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.

РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в том числе при публичном исполнении произведений. Как правило, РАО судится с организаторами концертов из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений либо из-за нарушения соответствующих договоров.

В декабре в московском клубе “Мутабор” прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Кроме того, 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

горняк

Взято отсюда

Источник