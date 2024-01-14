Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Географ Мухаметов: игроки фондового рынка могут заработать на Эль-Ниньо

Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов раскрыл способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что игроки фондового рынка имеют возможность получить выгоду от природного явления, поскольку его последствия будут не столь заметны, как в Тихоокеанском регионе. Для этого следует учесть, что владельцы компаний должны начать массово страховать свой бизнес от стихийных бедствий.

«Ответственные бизнесмены, зная о последствиях Эль-Ниньо, должны страховаться в этом году больше, а значит и денег у страховых компаний станет больше, их акции могут пойти вверх», — пояснил Мухаметов.

Он рассказал, что природное явление вызовет засухи в Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков зерна, в Азии сократятся урожаи пшеницы и риса. Эти факторы могут вызвать рост мировых цен на продовольствие.

Специалист уточнил, что Россия находится дальше других стран от Эль-Ниньо, поэтому меньше пострадает от последствий. Если грамотно воспользоваться ростом цен на сельхозпродукцию по всему миру и не допустить их повышения внутри государства, то появится возможность «даже подзаработать» на этом, заключил он.

Ранее замдиректора института экологии РУДН Ирина Головачева рассказала, что Эль-Ниньо может привести к более морозным зимам в том числе и в России.

Взято
отсюда

новости на сегодня 2023 , новости россии сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

14.01.2024

 Новости

Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

14.01.2024

 Новости

Во Франции рассказали о промышленном отставании Украины

14.01.2024

 Новости

Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

14.01.2024

 Новости

«Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

14.01.2024

 Здоровье

Старый Новый год – 14 января. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

14.01.2024

 Здоровье

Кутайтесь сильнее, ветру быть. Какая погода будет в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Новости Алтай

«Возвращались в горящее здание, чтобы не замерзнуть». Как сотрудники Wildberries спасались от пожара

14.01.2024

 Новости Алтай

Круче российской экономики только яйца? Эксперты — о ценах на курятину в 2024 году

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix