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Раскрыта стоимость самой мощной консоли PlayStation

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Digital Foundry: PlayStation 5 Pro оценят минимум в 599 долларов

Раскрыта стоимость самой мощной консоли PlayStation

Специалисты проекта Digital Foundry раскрыли характеристики и стоимость PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Авторы заявили, что подтвердили утечки авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, посвященные будущей самой мощной консоли Sony. По их мнению, PS5 Pro будет стоить минимум 599 долларов, или около 55 тысяч рублей. Специалисты Digital Foundry отметили, что увеличение стоимости консоли будет связано с новым процессором и улучшенным блоком охлаждения.

Описывая характеристики приставки, авторы рассказали, что устройство выйдет с процессором AMD Zen 2 с частотой до 3800 мегагерц, графическим процессором RNDA 3 с 60 вычислительными блоками и 16 гигабайтами памяти GDDR6. Для сравнения, актуальная PlayStation 5 имеет процессор с частотой до 3500 мегагерц и графический процессор с 36 вычислительными блоками.

В заключение специалисты признались, что не знают, есть ли острая необходимость в новой консоли. Скорее всего, PS5 Pro будет ориентирована на телевизоры и мониторы с 8К, однако популярность подобного оборудования среди геймеров невысока. «Даже при больших экранах разрешения 4K более чем достаточно», — подчеркнули эксперты.

Выход PlayStation 5 Pro ожидается в конце года. Базовая PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года.

Ранее журналисты издания Wccftech заявили, что новая игровая консоль PlayStation получит увеличение производительности и поддержку искусственного интеллекта (ИИ). По сравнению с базовой приставкой PlayStation 5 будет мощнее в три раза.

Взято
отсюда

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