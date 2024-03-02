Владимир Зеленский

Убитых среди спецназовцев ВСУ в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области гораздо больше, чем думают в России, об этом заявили украинские военнослужащие изданию “Страна.ua”.

В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении на Херсонском направлении 25 диверсантов 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которые пытались высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы.

Тендровская коса — остров, расположенный рядом с северо-западным побережьем Черного моря. Он относится к Херсонской области.

Украинское командование, по словам собеседников издания, знало о том, что российские военные перехватили информацию о готовящейся высадке, однако не приняло решений об отмене или внесении изменений в план операции.«”И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне”, — заявили в ВСУ.

На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что киевский режим подготовит новое контрнаступление, чтобы “развить успех в Черном море” и устроить “сюрпризы” России. По словам пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко, провалившаяся операция на Тендровской косе, вероятно, и была тем самым “сюрпризом” на Черном море, о котором говорил Зеленский.

Горняк22

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