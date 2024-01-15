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Раскрыты перспективы уголовного дела сбившего поэта Рубинштейна водителя

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ТАСС: водитель, сбивший поэта Рубинштейна, находится под подпиской о невыезде

Раскрыты перспективы уголовного дела сбившего поэта Рубинштейна водителя

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, находится под подпиской о невыезде. Подробности раскрывает ТАСС.

В перспективе против него может быть ужесточено обвинение, если эксперты установят, что полученные в ДТП травмы оказались летальными для пострадавшего. Тогда следователи переквалифицируют статью уголовного дела, возбужденного против водителя.

11 января сообщалось о начавшемся расследовании в отношении 63-летнего водителя Александра Д., находившегося за рулем машины, которая сбила Рубинштейна 8 января на улице Образцова в районе Марьина Роща. Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Поэт несколько дней провел в реанимации, однако медикам не удалось его спасти.

Взято
отсюда

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