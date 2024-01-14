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Растительный препарат повышает шансы на отказ от курения в два раза

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Addiction: цитизин повышает шансы на отказ от курения в два раза

Растительный препарат повышает шансы на отказ от курения в два раза

Недорогой препарат цитизин, увеличивает шансы на успешный отказ от курения более чем в два раза по сравнению с плацебо и может быть более эффективным, чем никотинзаместительная терапия. Это показало исследование, опубликованное в журнале Addiction.

Цитизин — это соединение растительного происхождения, которое входит в состав препарата Табекс, впервые синтезированного в Болгарии.

В новом исследовании ученые объединили результаты восьми высококачественных исследований, в которых приняли участие почти шесть тысяч пациентов. Анализ показал, что у принимавших цитизин шансы на успешный отказ курения были более чем в два раза выше по сравнению с теми, кто принимал плацебо (препарат без активного вещества).

Два исследования также показали, что цитизин немного превосходит по эффективности никотинзаместительную терапию и не отличается по эффективности от другого препарата, варениклина.

Выводы ученых указывают на то, что цитизин может быть использован для облегчения отказа от курения.

Ранее врач назвал заболевания, при которых могут быть полезны ортопедические стельки.

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