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Разбившийся в горах Афганистане самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками», — рассказал источник в аэропорту Утапао, который находится в 40 км от курортной Паттайи.

По его словам, на борту самолета находилась россиянка в тяжелом состоянию, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал ее муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс.

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