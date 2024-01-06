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Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером Германии

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Разгневанные фермеры попытались заблокировать паром с вице-канцлером ФРГ ХабекомСюжетПротесты в Германии

Разгневанные фермеры попытались заблокировать судно с вице-канцлером Германии

Разгневанные немецкие фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Об этом пишет Spiegel.

Политик возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлютзиль его встретила толпа из более чем 100 человек. Те выражали недовольство планами правительства отменить субсидии. Хабек предложил пообщаться с представителями протестующих, однако они не согласились и попытались прорваться на судно. После этого паром отчалил от берега, а полиция разогнала фермеров газом.

2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино рассказал о попытке СМИ Германии скрыть протесты немецких фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их выступления против импорта из республики. «В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС», — отметил западный эксперт.

Взято
отсюда

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