Наблюдатели из США и ЮАР на выборах президента РФ в Херсонской области сообщили, что реальная обстановка там не похожа на описания, которые распространяют западными СМИ.«”Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми – при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят (в западных СМИ). Кроме того, нам говорили, что людей здесь заставляют голосовать. Я ничего подобного здесь не видел и от местных жителей не слышал”, – сказал РИА Новости профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик.

На выборы в Херсонскую область приехали 10 иностранных наблюдателей – из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. В первый день голосования они посетили три стационарных избирательных участка в Херсонской области и отметили высокий уровень организации процесса: использование прозрачных урн для бюллетеней, закрытых кабинок для тайного голосования.

“Это возвращает нас к вопросу о западных медиа, и о том, как они способны изображать Россию. Это заставляет задуматься. Мы слишком многое принимаем на веру, ничего не подвергая сомнению, потому что искренне верим, что то, что нам скармливают – правда и ничего кроме правды. Но если вы однажды вырветесь за пределы этого (пространства), пересечетесь с людьми извне, побываете там, где вам категорически не рекомендовали быть, у вас случится настоящий разрыв шаблона, потому что вы поймете, насколько сильно реальность не совпадает с тем, что вам вдалбливали”, – поделился впечатлениями сооснователь движения “За панафриканизм”, политолог из ЮАР Пассека Фарумеле.

Ранее радио Sputnik рассказало, что удивило Ковалика на выборах в Херсонской области.

Взято отсюда.