Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода украинскими войсками варварским и подлым нападением. «”Сегодня в Белгороде произошла страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение”, – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Белгород вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги поступили “просто зверски”. “Неонацисты использовали ракеты в запрещенном кассетном снаряжении. Забрали жизни у взрослых людей, убили детей, покалечили более сотни человек; пострадали жилые дома”, – подчеркнул губернатор.

Развожаев от лица всех севастопольцев выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Закончил свой пост Развожаев словами: “Белгород, мы с тобой!”.

Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибло, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.Вчера, 18:17

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