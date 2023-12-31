Развожаев отменил продлившуюся 20 минут воздушную тревогу в Севастополе

В Севастополе отменена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.«

"Отбой воздушной тревоги!" – говорится в сообщении, которое он написал в Telegram-канале.

Ранее Развожаев проинформировал об объявленной в городе воздушной тревоге, которая продлилась чуть более 20 минут.

Вскоре после этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Проезд автотранспорта по мосту открыли спустя 35 минут после объявления о перекрытии движения.

Радио Sputnik сообщало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.