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Развожаев: в Севастополе при атаке ВСУ, предварительно, есть пострадавший

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Развожаев: в Севастополе при атаке ВСУ, предварительно, есть пострадавший

В результате атаки ВСУ на Севастополь, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что осколок от сбитого снаряда попал в дом, в результате пострадал человек.

Развожаев добавил, что сейчас военные “проводят работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей над Севастополем”.

В Севастополе в четверг вечером была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны ВСУ.«”Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова (улица, – ред.) попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший”, – сообщил губернатор в Telegram-канале.

Часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Спасательные службы выехали на место происшествия, добавил Развожаев.

Развожаев попросил жителей не находиться на открытом пространстве, отметив, что в случае работы системы ПВО основную опасность представляют осколки.

Радио Sputnik рассказало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.

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