Развожаев: военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито несколько целей

Военные отражают атаку украинской стороны на Севастополь, по предварительной информации, сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

В то же время сейчас спасатели не фиксируют каких-либо повреждений инфраструктуры, подчеркнул губернатор.

Ранее в четверг Развожаев сообщил об объявленной в Севастополе воздушной тревоге.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.«”Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО”, – добавил Развожаев.

Радио Sputnik рассказало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.