Реабилитолог рассказала, в чем опасность мытья головы, наклонившись

Не следует злоупотреблять мытьем головы, наклонившись над ванной, поскольку длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, лучше это делать сидя или стоя, советует физический реабилитолог София Агапова.

По ее словам, если здоровый человек несколько минут простоит, наклонившись вперед, с ним ничего не случится, но долгое пребывание в такой позе может вызвать напряжение, дискомфорт и боль.«”Также есть заболевания, при которых наклон будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли. Такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов от подобного положения стоит воздержаться, чтобы не усиливать отек”, – отметила в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги Агапова.

Она посоветовала гипертоникам отказаться от такого способа мытья головы и людям с анемией. По ее словам, проводить процедуру лучше сидя или стоя, потому что этот вариант наиболее безопасен.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему нельзя лечить волосы “бабушкиными” методами.

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