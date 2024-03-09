Рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за неисправности самолета

Аэропорт в Оренбурге. Архивное фото

Регулярный авиарейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале, ведомство уже взяло ситуацию под контроль «”По причине технической неисправности воздушного судна (отсутствие шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки) в аэропорту города Оренбурга задержан вылет регулярного авиарейса № 1247 авиакомпании “Аэрофлот” по маршруту Оренбург-Москва (Шереметьево)”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Указывается, что оренбургская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, чтобы не допустить нарушений прав пассажиров. По данным ведомства, вылет ждут 152 человека.

“Время вылета запланировано на 09.03.2024 в 22 часа 15 мин”, – уточнила прокуратура.

горняк

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