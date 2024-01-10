Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас

На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области, где упавший боеприпас повредил более 100 жилых домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минобороны 2 января сообщило, что над поселком Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. По информации Гусева, в результате ЧП никто не погиб, за медпомощью с легкими повреждениями обратились четыре человека.

Правительство региона сообщило, что в поселке проживают 579 человек в 303 домах, а происшествие “затронуло более 100 домов”. Восемь домов были полностью разрушены, десятки – повреждены. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново.

“В населённом пункте завершают обследование повреждённого имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. Как и обещал, проведём строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки”, – написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.

“Но стоит и ещё одна задача — сделать всё в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в посёлке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств”, – добавил Гусев.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В массовой аварии на трассе Барнаул — Бийск погибла женщина: все подробности

10.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на Антона Петрова «трамвайная пробка»: что говорят в горэлектротрансе

10.01.2024

 Новости Алтай

Опять затянулось. Алтайский Минздрав пообещал открыть поликлинику № 14 до конца января

10.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае безответственные родители предстали перед судом. Из-за них двое детей погибли при пожаре

10.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле загорелся электродвигатель: это уже второй пожар на предприятии

10.01.2024

 Новости Алтай

Депутат алтайского ЗакСо устроился учителем в школу. Угадайте, какую зарплату он получил за два месяца

10.01.2024

 Новости Алтай

Бронируют «пять звезд», а за 100 рублей торгуются и покупают «Доширак». Кого в Сочи больше всего бесит жадность туристов

10.01.2024

 Новости Алтай

Починили самолет синей изолентой. История пассажирки рейса Москва — Казань, которой трижды меняли борт

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix