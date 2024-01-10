Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас

На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области, где упавший боеприпас повредил более 100 жилых домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минобороны 2 января сообщило, что над поселком Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. По информации Гусева, в результате ЧП никто не погиб, за медпомощью с легкими повреждениями обратились четыре человека.

Правительство региона сообщило, что в поселке проживают 579 человек в 303 домах, а происшествие “затронуло более 100 домов”. Восемь домов были полностью разрушены, десятки – повреждены. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново.

“В населённом пункте завершают обследование повреждённого имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. Как и обещал, проведём строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки”, – написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.

“Но стоит и ещё одна задача — сделать всё в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в посёлке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств”, – добавил Гусев.

Горняк22

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