Режим повышенной готовности объявлен на важных объектах в Ленобласти

На объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности, силовым структурам приказано уничтожать дроны в случае их обнаружения, сообщает региональное правительство.«

"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", – приводит комментарий РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сбитых в регионе ракетах ВСУ, летевших в направлении Крыма.

Взято отсюда.