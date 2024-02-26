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Рейс Владивосток — Новосибирск приземлился в Благовещенске из-за пассажирки

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Рейс Владивосток — Новосибирск приземлился в Благовещенске из-за пассажирки

Самолет, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе благовещенского аэропорта.

18 февраля Комсомольске-на Амуре совершил экстренную посадку двухмоторный самолет L-410 с двумя членами экипажа на борту.

17 февраля сообщалось об инциденте на борту самолета Boeing 737-800, который выполнял рейс Москва — Стамбул, когда на борту произошло задымление. Экипаж принял решение вернуться в столицу России и запросил посадку в аэропорту Шереметьево. Через 20 минут после этого Boeing 737-800 благополучно приземлился, а через три часа пассажиры рейса улетели в Турцию на резервном самолете.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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