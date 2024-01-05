Ректор ГИТИСа: умер один из старейших актеров России Константин Желдин

Советский и российский актер Константин Желдин ушел из жизни на 91-м году жизни лет, сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.«

"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену "ОКОЛО" (Театр "Около дома Станиславского", – ред.)", – написал он в Telegram-канале.

Заславский добавил, что несмотря на возраст, Желдин всегда был востребован как актер.«

"… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами, не только с Погребничко, но … у Эфроса, и у Гончарова, когда он работал в Театре на Малой Бронной, и на Таганке", – рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа.

Константин Желдин родился в 1933 году в Москве, в 1961 году окончил училище имени Щукина.

В 1962–1963 годах актер служил в Театре на Малой Бронной, с 1966 по 2000 год – в театре Театр на Таганке.

С 2001 года служил в Театре “Около дома Станиславского” у режиссера Юрия Погребничко.

Желдин получил известность как артист второго плана в многосерийном фильме “Семнадцать мгновений весны”, телесериале “Ликвидация”, а также фильмах “Адъютант его превосходительства”, “Брат 2” и “Исаев”.

Накануне радио Sputnik сообщило о смерти снявшего в сериалах “Глухарь” и “Склифосовский” актера Петра Черняева.

Взято отсюда.