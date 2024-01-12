В Воронеже 80-летний пенсионер-инвалид поссорился со своей сиделкой и выстрелил в нее из охотничьего ружья. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации источника, инцидент произошел 10 января в квартире пожилого мужчины. Между пенсионером и его 39-летней сиделкой произошел словесный конфликт, причины которого не уточняются.

В результате пожилой россиянин взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в женщину. Сообщается, что она получила ранения, однако угрозы ее жизни нет.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Отмечается, что огнестрельное оружие, которое он применил, не было зарегистрировано.

Ранее охотник случайно прострелил поясницу 17-летней девушке в Челябинской области.

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