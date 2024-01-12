Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

РЕН ТВ: в Воронеже пенсионер-инвалид выстрелил в сиделку из ружья после ссоры

Подписывайся на ГОРНЯК22!

РЕН ТВ: в Воронеже пенсионер-инвалид выстрелил в сиделку из ружья после ссоры

В Воронеже 80-летний пенсионер-инвалид поссорился со своей сиделкой и выстрелил в нее из охотничьего ружья. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации источника, инцидент произошел 10 января в квартире пожилого мужчины. Между пенсионером и его 39-летней сиделкой произошел словесный конфликт, причины которого не уточняются.

В результате пожилой россиянин взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в женщину. Сообщается, что она получила ранения, однако угрозы ее жизни нет.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Отмечается, что огнестрельное оружие, которое он применил, не было зарегистрировано.

Ранее охотник случайно прострелил поясницу 17-летней девушке в Челябинской области.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix