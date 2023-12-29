Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео

Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе “Мутабор” рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.

“Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена”, – сказали в суде.

Ранее Васильев обжаловал арест на 15 суток, который ему назначили по части второй статьи 20.1 КоАП (“Мелкое хулиганство”). Во вторник Мосгорсуд признал решение Лефортовского суда законным и не стал отменять рэперу административный арест.

Рэпер, который щеголял в “Мутаборе” в носке на половом органе, извинился за свое поведение, как и многие другие участники той скандальной вечеринки. Vacío заявил, что “оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны”, и уверил, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

новости горняк

Взято отсюда

Источник