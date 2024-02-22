реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

«Ъ»: решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка вызвало сбои платежей в РФ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Ъ»: решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка вызвало сбои платежей в РФ

Решение ЦБ об отзыве лицензии у КИВИ банка, входившего в топ-100 по активам, привело к массовым сбоям платежей по всей России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, проблемы возникли с оплатой услуг ЖКХ, мобильной связи, в игровых сервисах и даже с заказом такси.

По данным источников, КИВИ банка осуществлял платежи для многих организаций. Объем таких операций оценивается как значительный. В частности, пострадали клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка и других кредитных организаций.

В ЦБ отметили, что бизнес-модель КИВИ банка во многом была основана на проведении высокорисковых операций, в том числе для игорного бизнеса и криптообменников. Именно роль банка в платежах, а не финансовые проблемы стали причиной отзыва лицензии, подчеркнули в ЦБ.

В результате у многих компаний возникли сложности с расчетами. Так, в сотовых операторах рекомендовали пополнять счет через собственные приложения. Проблемы возникли у пользователей Steam, «Литрес», смартфонов Huawei при оплате в AppGallery.

По оценкам, КИВИ банк был крупнейшим каналом вывода средств в криптовалюту в России. По мнению управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, ЦБ таким шагом жестко заявил о намерении бороться с теневыми платежами.

До этого Банк России оценил возможности КИВИ банка по возврату средств.

Ранее все офисы КИВИ банка прекратили работу.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

Гладков подтвердил, что над Белгородской областью сбили беспилотник

БПЛА самолетного типа с гербом Украины. Архивное фото Губернатор Белгородской…

Узнать больше
В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

В Свердловской области потушили пожар в торговом павильоне

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото Спасатели потушили…

Узнать больше
Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили шесть украинских дронов

Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” в зоне спецоперации. Архивное фото Силы…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp