“Решение уже принято”. В Госдуме прокомментировали ЧП в Туве

Построенные полвека назад ТЭЦ требуют переоснащения, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Так он прокомментировал ЧП в Туве, где в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, в результате которого пострадали 23 человека, 15 госпитализированы. Предполагается, что причиной пожара стала угольная пыль, сконцентрированная в воздухе. В республике был введен режим ЧС регионального значения. «

"Когда создавались эти предприятия, а это было 40-50 лет назад, у нас имелись совершенно иные технологии. Конечно, у нас достаточно жесткие требования к подобным объектам, но современные системы все равно лучше. Сейчас нужно проводить техническое переоснащение всех предприятий, России пора выходить на новый уровень – на это будут направлены огромные ресурсы, решение уже принято, об этом мы слышали в послании президента Владимира Путина", – отметил депутат в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Он добавил, что в Туве, где до сих пор топят только углем, пора переходить на другие источники энергии.

Радио Sputnik также сообщало, что в Туве введен режим ЧС регионального значения после взрыва на ТЭЦ.

Взято отсюда.