Решетников рассказал о лидерстве России по вычислительным мощностям

Россия входит в десятку мировых лидеров по объему вычислительных мощностей, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.«”Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%”, – цитирует Решетникова РИА Новости.

Нужно стимулировать тех, кто еще не внедрил ИИ в свои рабочие процессы, отметил он на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в рамках международной выставки-форума “Россия”.

Радио Sputnik ранее сообщало, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ.

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