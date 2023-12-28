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Республиканская партия подала апелляцию на решение суда Колорадо по Трампу

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Республиканская партия подала апелляцию на решение суда Колорадо по Трампу

Республиканская партия штата Колорадо подала апелляцию на решение Верховного суда штата, запрещающего бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в первичных выборах. Об этом пишет The Hill.

Республиканская партия Колорадо утверждает, что суд штата вынес несправедливое решение по этому делу, заявив, что 14-й пункт поправки о «восстании» неприменим к главе государства. Партия также заявила, что беспрецедентный шаг по исключению основного кандидата из избирательных бюллетеней окажет медвежью услугу стране.

«Верховный суд Колорадо исключил ведущего кандидата от республиканцев из первичных и всеобщих выборов, фундаментально изменив курс американской демократии», — говорится в заявлении партии.

В нем подчеркивается, что если решение Верховного суда не будет пересмотрено, то любой избиратель будет иметь право подать апелляцию, чтобы исключить любого другого кандидата.

«Это не только исказит результаты президентских выборов 2024 года, но и впредь затянет суды и политические споры по поводу туманных обвинений в мятеже», — отмечается в тексте заявления.

19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее в США призвали Верховный суд отменить запрет Трампу участвовать в местных праймериз.

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