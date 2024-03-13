Реставрация Румянцевского обелиска в Петербурге продлится до конца года

В ходе реставрации Румянцевского обелиска в Санкт-Петербурге сотрудники центра “Специалист” приступили к расчистке декора, пишет “Петербургский дневник”.«

"Сейчас реставраторы снимают все наслоения до первоначального металла. Нужно выяснить, нет ли трещин, выполнить грунтовку и заново позолотить бронзового орла. Его вес составляет 86 килограммов", – рассказала старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры, хранитель городской коллекции памятников Надежда Ефремова.

В текущем году исполняется 225 лет с момента установки памятника в честь победы в русско-турецкой войне 1787 –1791 годов. Обелиск высотой 21 метр установлен на Васильевском острове. Он будет полностью отреставрирован до конца 2024 года, отмечается в публикации.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве отреставрируют Алексеевский женский монастырь.

Взято отсюда.