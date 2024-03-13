реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Реставрация Румянцевского обелиска в Петербурге продлится до конца года

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Реставрация Румянцевского обелиска в Петербурге продлится до конца года

В ходе реставрации Румянцевского обелиска в Санкт-Петербурге сотрудники центра “Специалист” приступили к расчистке декора, пишет “Петербургский дневник”.«

"Сейчас реставраторы снимают все наслоения до первоначального металла. Нужно выяснить, нет ли трещин, выполнить грунтовку и заново позолотить бронзового орла. Его вес составляет 86 килограммов", – рассказала старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры, хранитель городской коллекции памятников Надежда Ефремова.

В текущем году исполняется 225 лет с момента установки памятника в честь победы в русско-турецкой войне 1787 –1791 годов. Обелиск высотой 21 метр установлен на Васильевском острове. Он будет полностью отреставрирован до конца 2024 года, отмечается в публикации.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве отреставрируют Алексеевский женский монастырь.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

На Алтае водителю-нарушителю вручили сразу 49 постановлений

Полицейские задержали и автомобиль злостного неплательщика. Его вернули только после…

Угрозы и поваленная в барнаульском подъезде елка довели новосибирца…

Кадр видео из подъезда Фото: Инцидент Барнаул Поездка в Барнаул…

Главного в России вора в законе выпустят на свободу

Тюрьма. Колючая проволока Фото: Виталий Барабаш Криминальный авторитет получил почти…

Алтайский Веселый молочник Джастас Уолкер несколько лет бьется за…

Джастас Уолкер Фото: vk.com/justuswalker К решению проблемы, с которой столкнулся…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp