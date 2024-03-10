реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Reuters: США эвакуировали персонал посольства с Гаити на фоне беспорядков

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Reuters: США эвакуировали персонал посольства с Гаити на фоне беспорядков

США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити на фоне беспорядков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Южного командования ВС США.

«На борту военного самолета не было ни одного гражданина Гаити», — подчеркивается в сообщении.

До этого Пентагон отреагировал на сообщения о возможной переброске морпехов на Гаити.

9 марта стало известно, что в Гаити банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе. По словам источника в правоохранительных органах, 8 марта местные банды начали масштабное нападение на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях. Кроме того, злоумышленники атаковали здание МВД и полицейское управление. В городе слышны звуки выстрелов, произошли взрывы.

Поводом для беспорядков называют попытки правительства Ариэля Анри усилить меры по борьбе с организованной преступностью.

Ранее в столице Гаити ввели режим ЧП и комендантский час.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
«Свой вес узнаю на грузовых весах»: как живет девушка, которая весит 242 килограмма

«Свой вес узнаю на грузовых весах»: как живет девушка,…

Привычные для обычных людей вещи для нее становятся целым испытанием…

В Петербурге работница бара пострадала из-за клиентки

В Петербурге произошла потасовка около бара. Об этом сообщает «Фонтанка» со…

Телеведущая Ольга Орлова сходила на огненный массаж в комплексе на Алтае

Телеведущая Ольга Орлова показала в своем Instagram (владелец компания Meta признана…

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов турецкой провинции Анталья

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья турецкой провинции Анталья. Об этом пишет…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp