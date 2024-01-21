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Режим повышенной готовности объявили на критически важных объектах в Ленобласти

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Режим повышенной готовности объявили на критически важных объектах в Ленобласти

На объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности, силовики уничтожат любые беспилотники в случае обнаружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — говорится в сообщении.

Ночью 21 января на газовом терминале «Новатэка» в Ленобласти произошел пожар. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Возгоранию предшествовали два взрыва. Очевидцы заявили о беспилотниках в небе — по данным «Фонтанки», два дрона летели в сторону Петербурга, но в последний момент изменили маршрут. Региональный портал 47news.ru писал, что атака была совершена около 03:20 мск. Минобороны РФ никак не комментировало произошедшее.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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