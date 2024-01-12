В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своей площадке уступил «Сиэтлу».

Встреча завершилась со счетом 1:4.

В составе победителей точными бросками отметились Тай Картье, Александер Веннберг, Джастин Шульц и Адам Ларссон. За «Вашингтон» забросил Макс Пасиоретти, которому ассистировали Александр Овечкин и Тревор ван Римсдайк.

Овечкин не смог забросить шайбу в четвертом матче подряд. Его последний точный бросок был 3 января в матче против «Питтсбурга» (4:3).

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее Овечкин продлил результативную серию до шести матчей.

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