РИА Новости: центр Белгорода перекрывают после удара со стороны ВСУ

Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, взрывы прогремели около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена.

Корреспондент агентства уточнил, что спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Он отметил, что, по предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшие.

Радио Sputnik ранее сообщало, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскрыл подробности уничтожения украинского безэкипажного катера, направлявшегося в Крым.

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