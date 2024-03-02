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РИА Новости: губернатор Беглов прибыл на место ЧП в Санкт-Петербурге

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РИА Новости: губернатор Беглов прибыл на место ЧП в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на место ЧП в жилом доме на Пискаревском проспекте, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, глава города направился к поврежденному дому, где работают сотрудники полиции, МЧС и силовых ведомств. Отмечается, что территория вокруг нескольких домов оцеплена.

Ранее Беглов информировал, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых ведомств. Причины произошедшего губернатор не назвал.

Отмечается, что жители поврежденных квартир эвакуированы, их временно разместили в детском саду.

Радио Sputnik ранее сообщило, что шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.

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