реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

РИА Новости: переговоры по Украине возможны лишь между Киевом и Москвой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

РИА Новости: переговоры по Украине возможны лишь между Киевом и Москвой

Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут проходить не на основе «формулы» украинского лидера Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе «формулы» Зеленского и не в «копенгагенском формате», а между Россией и Украиной и исходя из ситуации «на земле» и политико-географических реалий», — сказал собеседник агентства.

До этого Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой «формуле мира».

В ноябре 2022 года президент Украины представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает предпочтительным решать проблемы безопасности Российской Федерации дипломатическим путем, однако в условиях нежелания западных стран и Украины учитывать соображения безопасности России продолжает специальную военную операцию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта: новости СВО за 15 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Участники “голой вечеринки” Ивлеевой лишились эфира и рекламных контрактов

16.01.2024

 Новости Алтай

16 января в Алтайском крае будет морозно и без осадков

16.01.2024

 Новости Алтай

Гордеев день: приметы и что нельзя делать 16 января

16.01.2024

 Новости Алтай

Что происходит с погодой на Алтае и как пережить скачки температуры зимой

16.01.2024

 Новости Алтай

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,7

16.01.2024

 Авто и дороги

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

16.01.2024

 Авто и дороги

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

16.01.2024

 Происшествия

Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске