РИА Новости: Петр Серков временно будет руководить Верховным судом

Руководить Верховным судом до назначения нового председателя будет 1-й замглавы суда Петр Серков, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное учреждение.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет. «

"Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков", – информировали в суде.

Уточняется, что Серков будет исполнять обязанности главы ВС РФ до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового председателя суда.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна в ближайшее время объявить об открывшейся вакансии. Желающие смогут подать документы.

Радио Sputnik ранее сообщило, что глава округа Ступино Сергей Мужальских назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета муниципальных образований Подмосковья.

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