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РИА Новости: Петр Серков временно будет руководить Верховным судом

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РИА Новости: Петр Серков временно будет руководить Верховным судом

Руководить Верховным судом до назначения нового председателя будет 1-й замглавы суда Петр Серков, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное учреждение.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в возрасте 80 лет. «

"Временным исполняющим обязанности председателя будет первый заместитель председателя суда Петр Серков", – информировали в суде.

Уточняется, что Серков будет исполнять обязанности главы ВС РФ до выполнения всех процедур, необходимых для назначения нового председателя суда.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ должна в ближайшее время объявить об открывшейся вакансии. Желающие смогут подать документы.

Радио Sputnik ранее сообщило, что глава округа Ступино Сергей Мужальских назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета муниципальных образований Подмосковья.

Взято отсюда.

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