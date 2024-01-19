РИА Новости: посол Франции покинул здание МИД, проигнорировав вопросы СМИ

Посол Франции в России Пьер Леви покинул здание МИД РФ, пробыв там около 40 минут, передает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, Леви зашел в здание министерства в 15:00 мск, проигнорировав вопросы журналистов, которые ожидали его у входа.

Отмечается, что посол вышел из здания МИД в 15:40, на вопросы представителей СМИ он также отказался отвечать.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что французский посол вызван в российское внешнеполитическое ведомство “в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов”.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французские военные. При этом Франция отрицает присутствие своих граждан в рядах ВСУ.

Радио Sputnik писало, как французские СМИ отреагировали на уничтожение наемников.

Взято отсюда.