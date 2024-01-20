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РИА Новости: российский морпех победил в рукопашной схватке с военными ВСУ

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РИА Новости: российский морпех победил в рукопашной схватке с военными ВСУ

Боец штурмового подразделения Вооруженных сил России с позывным “Куба” рассказал РИА Новости о победе в рукопашной схватке с украинскими военными на Донецком направлении.

По словам собеседника агентства, мобилизованного мужчины из Якутии, в декабре 2023 года в ходе штурмового выхода он в одиночку пошел проверять дом.

Оказалось, что в нем находились трое украинских военнослужащих, одного из которых морпех ВС России обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, а третьего взял в плен.«

"Бой на "рукопашку" пошел, кто быстрее. Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал", – рассказал собеседник информагентства.

В итоге украинского военнослужащего удалось ликвидировать, добавил он.

Радио Sputnik сообщало, что российские танкисты уничтожили “опорник” ВСУ на Купянском направлении.

Взято отсюда.

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