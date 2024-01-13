Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

РИА Новости: Россия заняла пятое место по росту пенсий на начало 2023 года

Подписывайся на ГОРНЯК22!

РИА Новости: Россия заняла пятое место по росту пенсий на начало 2023 года

Россия заняла пятое место среди крупнейших экономик мира по росту пенсий в реальном выражении на начало 2023 года. Это следует из расчетов РИА Новости на основе статистики Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным Росстата, пенсии в РФ в январе 2023 года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По этому показателю Россия обогнала США и уступила только Турции, Испании, Мексике и Бельгии. Турция стала лидером по росту выплат — по данным ОЭСР, в годовом выражении они выросли на 17,4% в январе 2023 года. В Мексике рост составил 15,6%, в Бельгии и Испании — 2,8% и 2,5% соответственно. В США пенсии в реальном выражении повысились на 2,2%.

По данным ОЭСР, пенсии с поправкой на инфляцию сократились в январе 2023 года в большинстве стран, входящих в организацию, — в 25 из 38 экономик. Больше всего — в Эстонии (минус 9,7%). В Польше и Коста-Рике выплаты снизились на 7,7% и 7,1% соответственно, а в Швеции и Дании — на 6% и 5,7% соответственно.

В среднем пенсионер, который проживает в странах ОЭСР, получает на руки 61% своей заработной платы после вычета налогов.

ОЭСР — международная экономическая организация, в которую входят развитые страны. Россия начала переговоры о вступлении в организацию в 2007 году, но они прекратились в феврале 2022 года.

Ранее россиянам рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Вы не один. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 января

13.01.2024

 Происшествия

Двух женщин спасли при пожаре в частном доме в алтайском селе

13.01.2024

 Происшествия

В горах Алтая спасли четырех замерзавших подростков

13.01.2024

 Происшествия

Дело завели на водителя грузовика, сбившего мальчика на улице Попова в Барнауле

13.01.2024

 Происшествия

Склад Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге

13.01.2024

 Происшествия

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix