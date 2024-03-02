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РИА Новости: в Ясиноватой обнаружена часть ракеты, выпущенной из HIMARS

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РИА Новости: в Ясиноватой обнаружена часть ракеты, выпущенной из HIMARS

Двигатель и хвостовую часть ракеты, выпущенной ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, обнаружили в Ясиноватой в ДНР, сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, ракета была сбита российскими силами противовоздушной обороны. «

"В городе Ясиноватой в ДНР была обнаружена хвостовая часть с маршевым двигателем от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS, которая в очередной раз была успешно сбита силами противовоздушной обороны России", – приводит агентство фрагмент сообщения представительства ДНР в СЦКК.

Радио Sputnik ранее сообщало, что российская армия уничтожила две установки HIMARS.

Взято отсюда.

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