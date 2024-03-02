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РИА Новости: в Москве началось тестовое голосование

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РИА Новости: в Москве началось тестовое голосование

Тестовое голосование перед выборами президента РФ началось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, с первых минут голосования на странице elec.mos.ru фиксируется большое количество желающих протестировать систему. Отмечается, что она работает в режиме электронной очереди.

Тестовое голосование продлится до 14:00. При этом получить тестовый бюллетень можно до 13:59. Если участник откроет его в последний момент, сможет проголосовать до 14:15.

Отмечается, что такой короткий промежуток времени должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, чтобы устроить стресс-тест.

Участникам тестового голосования нужно ответить на важный для города вопрос: “Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?” На выбор есть три варианта: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.

Радио Sputnik сообщало, сколько избирательных участков откроются за рубежом.

Взято отсюда.

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