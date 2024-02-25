Профессор Финогенова: россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 марта

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм» напомнила ряду россиян о повышении пенсий с 1 марта. Речь идет о гражданах старше 80 лет, если этого возраста они достигли в феврале.

Эта категория населения получит право на увеличение в два раза фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости. Однако рассчитывать на дополнительные средства не могут рассчитывать те пенсионеры, кому до достижения 80 лет была установлена инвалидность первой группы.

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Финогенова уточнила, что доплата устанавливается один раз по тому или иному признаку: либо по возрасту, либо по группе инвалидности. Размер доплаты в обоих случаях одинаковый, он составляет 8134,9 рубля.

Массовой индексации пенсий с 1 марта не предусматривается, добавила экономист. Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января, а социальные будут проиндексированы 1 апреля.

Для работающих пенсионеров индексация страховых пенсий не предусмотрена. Если же гражданин уволился в январе, то с марта ему полагается выплата с учетом компенсации пропущенных индексаций и заработанных в 2023 году пенсионных баллов, заключила Финогенова.

Ранее стало известно, что за 2023 год число пенсионеров на учете в Социальном фонде России снизилось на 700 тысяч. На 1 января 2024-го число пенсионеров в стране составило 41,075 миллиона.

Взято

отсюда

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