Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани сообщили РИА Новости, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные.

“Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы”, – говорится в сообщении главы региона.

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