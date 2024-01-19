Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер осудил украинского политика Антона Геращенко за резкие комментарии против слов главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом Риттер пишет в социальных сетях.

В своем микроблоге Геращенко заявил, комментируя слова Лаврова о спецоперации, что русская культура якобы основана только на негативных аспектах.

«Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)», — пишет Риттер.

Он добавил, что в России существует политическое обоснование культуры, в отличие от Украины.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которым чужда русская культура.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.

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