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Риттер осудил Геращенко за резкие комментарии против Лаврова

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Риттер осудил Геращенко за резкие комментарии против Лаврова

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер осудил украинского политика Антона Геращенко за резкие комментарии против слов главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом Риттер пишет в социальных сетях.

В своем микроблоге Геращенко заявил, комментируя слова Лаврова о спецоперации, что русская культура якобы основана только на негативных аспектах.

«Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)», — пишет Риттер.

Он добавил, что в России существует политическое обоснование культуры, в отличие от Украины.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) очистила общество от людей, которым чужда русская культура.

Ранее Лавров назвал условие возвращения к диалогу с Западом о контроле над вооружениями.

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