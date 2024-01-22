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Риттер: Путин не ответии на телефонные звонки Трампа по Украине

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Риттер: Путин не ответии на телефонные звонки Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок бывшего американского лидера Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для разрешения вооруженного конфликта на Украине. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал вопрос американской журналистки Лори Спенсер к Трампу, почему он перед президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре, не начал процесс урегулирования украинского конфликта.

Риттер предположил, из-за того, что глава РФ не ответил бы на телефонный звонок Трампа, как это было в 2017 году. По его словам, с тех пор Запад слишком часто не сдерживал обещания перед Россией, в том числе и во время президентства Трампа, и это привело к тому, что Москва сейчас заинтересована только в своей победе.

На прошлой неделе Трамп заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News, что, как он считает, у него установились хорошие отношения с Путиным во время его председательства в Белом доме.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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