РЖД изменит правила перевозки животных в связи с гибелью кота Твикса

В РЖД сообщили, что запретят проводникам “высаживать” животных из поездов после гибели кота Твикса в Кирове.

Проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург 11 января на вокзале в Кирове выбросила из вагона кота по кличке Твикс, сбежавшего из переноски, в которой его перевозил хозяин. Как пояснила проводница, она сочла животное безнадзорным, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным.

В субботу Твикса нашли мертвым, предварительной причиной смерти врачи назвали укус животного и обморожение, пишет РИА Новости.«”В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию”, – говорится в публикации в Telegram-канале РЖД.

В компании выразили сожаление в связи с гибелью Твикса и принесли извинения его владельцам.«”Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО “ФПК”. Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций”, – сообщили в пресс-службе.

В РЖД также отметили, что в их дочерней компании АО “ФПК” сейчас рассматривается системная инициатива установления долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь.

Ранее радио Sputnik писало, что Твикса искали более 300 волонтеров.

Взято отсюда.