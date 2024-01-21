РЖД пересмотрят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД сообщили, что после гибели кота Твикса, которого ранее во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница, запретят высаживать животных из поезда.

Компания выразила сожаление в связи с гибелью кота и принесла извинения его владельцам.«”В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию… Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО “ФПК”, – говорится в Telegram-канале компании.

В частности, проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. Уточняется, что в подобных ситуациях будет “предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций”.

Нашли мертвым.

Ранее волонтеры сообщили РИА Новости, что кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым в километре от вокзала. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, пообещав сделать все, чтобы “виновные были наказаны”.

Гибель кота Твикса, которого выбросила проводница во время стоянки в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения, рассказала РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей.

Волонтеры, сопровождающие Ольгу, подтвердили, что Твикс умер от “внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое”. При этом они добавили, что это только предварительное заключение ветеринара.

“Ходил по вагону без присмотра”

“Федеральная пассажирская компания” (ФПК, “дочка” РЖД) провела служебное расследование после гибели кота Твикса. “По его итогам установлено, что во время стоянки на станции Киров к проводнику поезда № 71/72 Екатеринбург – Санкт-Петербург обратились пассажиры. Они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра”, – говорится в Telegram-канале компании.

По информации ФПК, проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, “так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там”.

В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было.

Инцидент с котом Твиксом

Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.

В МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве.

новости Локтевский

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