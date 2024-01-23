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РЖД: проводница, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы

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РЖД: проводница, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы

Проводницу, выбросившую из поезда кота Твикса, временно отстранили от работы, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.«

"В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", – цитирует его РИА Новости.

Колесников добавил, что РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета.«”Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет”, – сказал он в ходе круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове (женщина ошибочно приняла животное за бродячее). Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны.

По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента заявили, что изменят правила перевозки животных.

Радио Sputnik сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента с котом Твиксом.

Взято отсюда.

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