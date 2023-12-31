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Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву

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Родители раненных при обстреле Белгорода детей прибыли в Москву

Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт “Жуковский” пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода. Стоп-кадр видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что родители раненных при обстреле детей, которых госпитализировали в Москву, прибыли в столицу спецбортом МЧС, министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал помочь им с проживанием рядом с медцентрами, а все операции и лекарства будут оплачены государством. «”Спецбортом МЧС отправили родителей детей, которые получили ранения. Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям. Повторюсь: все операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством, на это деньги тратить не нужно”, – написал он.

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

город Горняк
Взято отсюда
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