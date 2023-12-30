Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде

На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей.

Запись с камеры видеонаблюдения возле катка в Белгороде опубликовал в субботу Telegram-канал “Belgorod Camera”. На записи видно, как люди сначала спокойно прогуливаются, а затем, когда начинается обстрел, убегают, при этом взрослые прикрывают сбой детей. Один из родителей, следует из видеозаписи, выхватывает одного ребенка из коляски, а второго уводит за руку, также прикрывая его своим телом. Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

Как сообщил Гладков, 108 человек получили ранения, 14 человек погибли, трое из них – дети.

новости горняк

Взято отсюда

Источник