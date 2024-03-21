Родителям будущих школьников Подмосковья напомнили о записи в 1-й класс

Первая волна записи в 1-й класс по месту регистрации начнется 1 апреля и продлится до 30 июня, в этот период можно будет воспользоваться льготами при зачислении, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, преимущественное право на зачисление в первую волну имеют дети, у которых в желаемой школе уже обучаются старшие братья или сестры. Документы в школу не по прописке можно будет подать с 6 июля, говорится на сайте Минобразования МО.

Записать ребенка в школу можно через портал госуслуг Московской области. Оригиналы документов в школу приносить не нужно, их проверят удаленно. В новом учебном году в Подмосковье ожидается свыше 120 тысяч первоклассников, добавляет РИАМО.

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