реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Родителям будущих школьников Подмосковья напомнили о записи в 1-й класс

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Родителям будущих школьников Подмосковья напомнили о записи в 1-й класс

Первая волна записи в 1-й класс по месту регистрации начнется 1 апреля и продлится до 30 июня, в этот период можно будет воспользоваться льготами при зачислении, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, преимущественное право на зачисление в первую волну имеют дети, у которых в желаемой школе уже обучаются старшие братья или сестры. Документы в школу не по прописке можно будет подать с 6 июля, говорится на сайте Минобразования МО.

Записать ребенка в школу можно через портал госуслуг Московской области. Оригиналы документов в школу приносить не нужно, их проверят удаленно. В новом учебном году в Подмосковье ожидается свыше 120 тысяч первоклассников, добавляет РИАМО.

Ранее радио Sputnik рассказало о рекорде россиянки, родившей детей с разницей в 34 года.Лосева. Все будет ruВозвращение к классическим экзаменам и мошенничество на ЕГЭ13 марта, 14:34

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Финляндия выступила против запрета импорта никеля из России

Министр экономики: Финляндия выстрелит себе в ногу, запретив импорт никеля…

МВФ одобрил выделение очередного кредитного транша Украине

МВФ одобрил выделение третьего кредитного транша Украине в размере $…

Захарова предупредила о последствиях мер ЕК против российского зерна

Захарова: меры против зерна из России усугубят продовольственную ситуацию в…

В ВС Франции оценили эффект от отправки своего контингента…

Полковник ВС Франции Гойя: эффект от отправки войск на Украину…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp