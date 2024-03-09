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Родителям объяснили, как правильно ссориться с ребенком

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Психотерапевт Ефименко: обсуждайте в ссоре с ребенком поступки, а не личность

Родителям объяснили, как правильно ссориться с ребенком

Многим людям кажется, что в идеальных отношениях никогда не возникает ссор. На самом же деле, конфликт ― отличный способ посмотреть на вопрос с разных сторон и лучше понять собеседника. Даже с детьми можно спорить продуктивно. Об этом «Газете.Ru» рассказала Софья Ефименко, методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт.

Первое правила ссоры с детьми — обсуждайте не личность, а поступки.

«Мы часто склонны говорить «ты грубиян», когда ребенок ведет себя невежливо, или «ты бестолочь», если он упорно не желает понять что-то очень простое. Но это плохая тактика ― ребенок слышит от самых важных для него людей, что он плохой, и не понимает, что ему нужно сделать, чтобы опять стать хорошим. От этого страдает самооценка. Если я плохой для родителей, то как могу быть хорошим для кого-то другого? Ребенок начинает думать ― «Ладно, все говорят, что я грубиян, значит, буду грубить». Вместо этого лучше говорить о конкретных поступках, а не о личности ребенка в целом: «Я знаю, что ты вежливый и добрый мальчик. Но сегодня ты повел себя грубо со своим приятелем. Расскажи, почему ты назвал его дураком», — рекомендовала специалист.

Не менее важно говорить в спокойном тоне.

«От крика или строгого голоса многие дети впадают в ступор и совершенно теряют способность воспринимать информацию. Это похоже на реакцию «затаись», которую многие животные демонстрируют при приближении хищника. Но ваша цель ― не запугать ребенка, а обсудить с ним проблему и найти решение. Поэтому говорите спокойно, доброжелательно и без угрожающих ноток в голосе. Никогда не забывайте, что дети учатся, глядя на вас. Так что подавайте пример желательного поведения ― дети гораздо лучше реагируют на поступки, которым можно подражать, чем на слова.
А если вы все же повысили голос, то объясните ребенку свои чувства в этот момент. Например, он выбежал на дорогу, вы испугались за его жизнь и поэтому закричали», — рассказала психотерапевт.

Эксперт также посоветовала попробовать разные способы донести информацию до ребенка.

«Возможно, все ссоры с детьми происходят по одному и тому же сценарию ― вы обвиняете, ребенок оправдывается, вы повышаете голос, в итоге кто-то хлопает дверьми и замыкается в себе. Попробуйте изменить стиль общения. Если вы обычно повышаете голос ― понизьте его. Если склонны обвинять и требовать оправданий ― попробуйте спрашивать и слушать ответы. Если вы замечаете, что большинство ссор происходит на кухне ― предложите ребенку прогуляться по парку и там спокойно выложите все, что хотите ему сказать. Если ссоры обычно случаются утром по пути в школу ― перенесите обсуждение конфликта на вечер. Взрослому ребенку можно написать сообщение в мессенджер, так у вас будет время хорошо обдумать все формулировки и донести свою мысль максимально ясно», — добавила он.

Психотерапевт также отметила важность того, чтобы не бояться извиняться и мириться.

«Вы всегда должны быть готовы к тому, что можете ошибаться. И если вы поймете, что так оно и есть, признайте это. Повели себя несправедливо, сорвались и накричали на ребенка, не разобрались в ситуации и поспешили с выводами ― извинитесь. Ваш родительский авторитет от этого не пострадает. А ребенок получит очень хороший пример: он увидит, что извиняться ― нормально, и научится это делать. Если ребенок первый приходит с извинениями и предложением мира, очень важно не отталкивать его, даже если вы все еще раздражены. Маленькие дети могут выражать желание помириться не словами, а попыткой взять вас за руку, обнять, забраться на колени. Не отвергайте такое предложение мира ― детям важно знать, что ссора не означает, что вы их больше не любите. Всегда и в любых обстоятельствах мама с папой должны оставаться для ребенка островком безопасности и абсолютного принятия. И в чем бы ни заключался ваш конфликт, не забывайте, что цель любого спора ― не победа одной стороны, а решение проблемы. И что добрые и доверительные отношения с детьми дороже всего», — резюмировала специалист.

Ранее родителям рассказали, как научить ребенка отстаивать личные границы.

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